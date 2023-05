Reprodução/Instagram Larissa Manoela ao lado da mãe, Silvana Taques Santos

Silvana Taques Santos, mãe da atriz Larissa Manoela, voltou a chamar a atenção dos internautas nas redes sociais ao deixar de seguir a filha no Instagram.

A polêmica, dessa vez, se deve ao fato de não ser o primeiro unfollow que Silvana dá na filha famosa – o último havia sido ainda em janeiro – e, além disso, uma possível indireta para Larissa foi publicada nos stories da mãe, neste domingo (30).

"Muitas vezes as pessoas agem como se você fosse difícil de lidar, só porque você não é fácil de ser enganado", publicou Silvana.

Silvana também já deu unfollow no genro, o ator André Luiz Frambach. Em uma entrevista ao Na Telinha, a mãe de Larissa afirmou que: "Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com 'síndrome do ninho vazio', tampouco com as nossas 'vindas para Orlando'. Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança".

Ela completou dizendo: "Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem".

No perfil “Gossip do Dia”, uma usuária do Instagram Mogana Pedroso questionou: “E se eu recomendar uma terapeuta para ela, será que ela iria?”. Enquanto Jessica Diniz escreveu: “Nossa, deve ser um absurdo mesmo ter uma filha feliz, independente, talentosa e que vive a própria vida”.

