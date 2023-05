Reprodução/Instagram "Segunda com cara de domingo", diz Thais Fersoza sobre feriado

Thais Fersoza compartilhou com os seguidores nos Stories do Instagram como foi sua manhã nesta segunda-feira (1) de feriado. Primeiro, ela mostrou os filhos estudando, para depois pegar uma piscina com as crianças, Melinda, de 6 anos, e Teodoro, de 5.

Nos vídeos, publicados nas redes sociais, ela mostra as crianças fazendo as atividades escolares. Melinda ficou na leitura e Teodoro treinou escrita. Depois veio a "Recompensa", os momentos de lazer na piscina.