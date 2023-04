Reprodução / Instagram 27.04.2023 Gretchen apresenta novo netinho com vídeo dando banho no bebê

A Rainha do Rebolado, Gretchen, compartilhou um momento fofo ao conhecer o mais novo netinho, Arthur Miliardo, nesta quarta-feira (27). O bebê nasceu em Portugal na última sexta-feira (21) e é filho de Sergio Aversani, terceiro filho da cantora, fruto do relacionamento com o empresário de televisão Paulo Aversani.

Gretchen, que também vive em Portugal com o atual marido, o saxofonista Esdras de Souza, compartilhou nas redes sociais um vídeo dando banho na criança pela primeira vez. A cantora ressaltou a importância da família e mostrou um lado mais íntimo na dedicatória da publicação





"Essas imagens mostram uma Vó, dando o primeiro banho no seu novo netinho, cheia de amor, carinho, doçura e paciência. Essa é a Gretchen que vocês não conhecem. Que vocês não convivem. Que vocês nem imaginam o que vai dentro do coração dela. Aí está a Gretchen, avó, mãe e de verdade. Momento de amor incondicional".

A cantora já é avó de Bento, filho de Thammy Miranda, e de outros dois netos, um do filho mais velho e uma menina nascida na França. Gretchen é mãe de sete filhos.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.