Reprodução/Instagram Thaila Ayala compartilha encontro do filho mais velho com a bebê

Thaila Ayala emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo do primeiro encontro do seu primogênito, Francisco, de 1 ano e 3 meses, com sua filha recém-nascida, Tereza. Após dar um abraço apertado na atriz, o menino, no colo do pai, Renato Góes, tenta pegar a irmãzinha. "O grande encontro! Tereza & Chico", legendou a atriz. "Quanta sorte", festejou o ator, de 36 anos.

Famosos e anônimos se emocionaram com o vídeo. "Que belezura ! Muita felicidade", escreveu Ivete Sangalo. Fernanda Paes Leme se resumiu a um "Ahhhhh", e outros fãs deixaram palavras de afeto para o casal. Veja o vídeo.