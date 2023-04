Reprodução/Instagram Malvino Salvador enaltece a família em foto com os quatro filhos

Na tarde deste domingo (23), Malvino Salvador postou em seu Instagram uma foto rara com a mulher, a apresentadora e lutadora Kyra Gracie, e os quatro filhos dele. "Meus amores, minha família", escreveu o ator.

No clique, ainda aparecem Sofia, de 13 anos - filha de um relacionamento anterior do ator, com Ana Ceolin - e os três filhos dele com Kyra: Ayra, de 8 anos, Kyara, de 6, e o caçula, Rayan, de 2 anos.