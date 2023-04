Reprodução/Instagram Juliette prepara novo single para maio

Os Cactos podem ir se preparando. Em entrevista ao caderno Ela, publicada na manhã deste domingo (23), Juliette confirmou o single “Sai da Frente” para 25 de maio. A paraibana, que vem se dedicando à música desde que venceu o BBB 21, contou que o lançamento marca o início de uma nova fase da carreira.

“O primeiro trabalho [o EP ‘Juliette’] dizia muito sobre o meu período de vulnerabilidade, e até de certa infantilidade, depois do programa. Precisava de colo. Depois de tantas vivências, consegui retomar faces minhas que estavam perdidas. ‘Sai da Frente’ e as outras faixas do meu primeiro álbum, que vai ser lançado no segundo semestre, vão me representar como uma mulher mais forte, empoderada, sexy e dona de si. E ainda terão três ou quatro feats”, avisa a cantora.