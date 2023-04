Reprodução/Instagram Eliezer chega aos 3 milhões de seguidores e comemora em família

Eliezer chegou aos 3 milhões de seguidores no Instagram e resolveu fazer um post para comemorar a marca. Com uma foto em que aparece ao lado de Viih Tube e da filha recém-nascida, Lua, o ex-BBB celebrou o momento. Veja o que Eliezer escreveu:

"Que louco! Cheguei a 3 MILHÕES por aqui, em pensar menos de 1 ano atrás eu mal tinha 1. E, fiquei pensando o que publicar pra agradecer e não teria como não ser uma foto de nós 3, minha família… os meus milhões, o que mais importa pra mim. Eu sei que post de comemoração de “Cheguei a tantos milhões” é pra agradecer os seguidores pela audiência e tal e sou muito grato, muito mesmo, tanto que eu faço questão de cada um de vocês que me segue aqui, faço questão de responder o máximo que consigo, de ser transparente e verdadeiro porque pra mim é vida real, e ter gente que gosta da gente sem querer nada em troca é raro no mundo de hoje. Mas o meu agradecimento, digamos que prioritário, é pra Deus por ele ter me dado tudo isso. Não tem preço, e estou escrevendo esse texto com os olhos cheio de lágrimas. Obrigado meu Deus por todo esse mundo de coisas maravilhosas que o Sr. está me dando e obrigado a cada um de vocês que me seguem aqui, me assistem, que compartilha minhas coisas, curte e até quem me xinga kkkkkkkkk

Feliz 3 MILHÕES pra gente! ❤️ Rumo aos 4. Meu deus, será que a foto de comemoração será em 4 com o irmãozinho da Lua também? 😱"