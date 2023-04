Reprodução Dona Déa se emociona ao encontrar Fátima Bernardes no Domingão

No quadro Dança dos Famosos deste domingo (23), no Domingão com Huck, um momento roubou a cena. Fátima Bernardes, que estava no júri artístico, se reencontrou com dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, e a emoção tomou conta do programa.

As duas recordaram com carinho de Paulo Gustavo. “Ele continua aqui, feliz de ver nosso encontro, e feliz de ver você brilhando, como ele sabia que você podia brilhar”, declarou Fátima para a mãe do humorista, levando dona Déa às lágrimas.