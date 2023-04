Reprodução/Twitter Whindersson ganha luta por nocaute técnico

O brasileiro Whindersson Nunes venceu sua luta de boxe na Inglaterra. Em confronto de exibição entre influenciadores, o brasileiro levou a melhor sobre Filip Marcinek, derrotando o rapper polonês por nocaute técnico, no segundo round, com direito a três knockdowns, No torneio High Stakes, realizado em Londres neste sábado (22). Veja o momento da queda do adversário de Whindersson.

MOMENTO DO NOCAUTE DO WHINDERSSON NUNES 🇧🇷 pic.twitter.com/H1Lpa5UE0i — dot (@eusouodot) April 22, 2023