Namoro esfriou?

Tudo indica que o romance entre Grazi Massafera e Marlon Teixeira esfriou e os dois seguem (e se seguem!) solteiros. O modelo está há mais de um mês viajando de férias pelo exterior. De fato, ele mora fora do Brasil. Mas os dois primeiros meses do ano ele passou coladinho em Grazi. Em março, Marlon foi visitar a filha na Austrália e acreditava-se que ele fosse retornar ao país antes de começar a temporada de trabalho nos Estados Unidos. Mas, o bonitão foi pegar altas ondas na Indonésia

Até a Austrália, Grazi e ele mantinham uma constância de comentários e curtidas nas redes sociais, mantendo ali a chama acesa e a expectativa dos fãs da loira. Mas a interação entre eles foi escasseando ate que não houve mais.

Nem mesmo quando o modelo se arrebentou nos corais na semana passada e postou uns vídeos no feed, Grazi se manifestou. E olha que muita gente a "chamou" para cuidar do moço. "Grazi, corre aqui, vem cuidar do seu amor", sugeriu um internauta.

Enquanto isso, vida que segue por aqui para Grazi. A bela amanheceu em São Paulo no começo do feriado e postou uma sequência de fotos. Marlon comentou com um emoji, meio que marcando aquele “oi, sumida” depois de um tempo sem aparecer. Grazi não curtiu nem respondeu como costumava fazer, intrigando os fãs, que já shipavam o casal.