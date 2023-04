Reprodução/Instagram Eliezer explica amamentação a cada três horas de filha com Viih Tube

"Ela acorda de 3 em 3 horas, quando ela nao acorda, o despertador toca para ela mamar. Não deixamos ela dormir direto pq mesmo dando o tete dela certinho, ela perdeu mais peso do que é indicado. Então, por isso, a Viih está fazendo de tudo que ela pode, para a nossa pequena recuperar o peso", contou Eliezer em post no Instagram.



O ex-BBB revelou que não tem dormido direito por causa do despertador que soa a cada três horas para que a filha, Lua Di Felice, seja amamentada por Viih Tube. Ele explicou que a menina, nascida do último dia 9 de abril, perdeu mais peso que o indicado e que por isso eles precisam amamentá-la com mais frequência.

Recentemente, Eli recebeu críticas por usar o termo ordenha para se referir à amamentação. Ele se justificou: "Só para deixar uma coisa, antes que venha algum engraçadinho e queira usar o termo que eu utilizei no outro story de ordenhar contra mim, pois leite é um termo. Exatamente é um termo normal, tá? Se você jogar no Google. Aí você vai ver que não sou eu zoando querendo falar que 'a Viih ordenha como uma vaca'. Não. É um termo que os médicos usam, é o termo correto para essa prática que a gente está fazendo aqui".