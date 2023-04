Reprodução/Instagram Tio de Carla Perez morre afogado na Bahia

Carla Perez fez um post com um vídeo para homenagear o tio, Paulo Perez, que morreu afogado no sul da Bahia. A artista havia compartilhado com os seguidores o sumiço do pescador e pedido ajuda da Marinha nas buscas. O corpo de Paulo Perez foi localizado na tarde deste sábado (22) e reconhecido por familiares, que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).



A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) informou que será instaurado um procedimento para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.

Em seu post, Carla Perez escreveu: "Infelizmente a triste notícia veio.💔

Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador engraçado, receptivo e carinhoso. Meu amado tio, #PauloPerez foi morar com Deus e seu filho #Paulinho (in memoriam) 🙏🏻😭 Meus mais sinceros sentimentos a minha tia Cida, minhas primas Tâmara, Guê, Paulinha, Lori e Topê.". Veja a homenagem.