Bruno Mars retorna ao Brasil em 2023 no festival "The Town" e os ingressos para os dois dias com shows do cantor esgotaram nesta quarta-feira (19). O artista celebrou a notícia honrando o país nas redes sociais, em uma publicação que traz um funk.

"Esgotado", escreveu em uma imagem de divulgação do evento, nos stories do Instagram. A postagem conta ainda com emojis de coração e de um rosto chorando, para acompanhar a música "Dança da Motinha", do Furacão 2000.

Bruno Mars se apresenta no "The Town" em 3 e 10 de dezembro. Também acabaram os ingressos para 9 de setembro, quando a banda Foo Fighters fará um show. O público ainda pode adquirir entradas para 2 e 7 de setembro, datas que contam com Post Malone e Maroon 5 entre os artistas principais, respectivamente.

Entre outros cantores internacionais que compõem o festival estão Demi Lovato, Iggy Azalea, Liam Payne, entre outros. Já os brasileiros confirmados são Ludmilla, Gloria Groove, Luísa Sonza, Seu Jorge, Racionais MC's e mais.

