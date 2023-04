Reprodução Shay e Deolane





Os desafetos de "A Fazenda 14" não ficaram dentro da sede do reality em Itapecerica. Shayan Haghbin, o Shay, está processando Deolane Bezerra por danos morais.



O iraniano, expulso de "A Fazenda 14" após uma briga com Tiago Ramos, aliado de Deolane, pediu R$ 39 mil por danos morais. O ex-A Fazenda alega que durante o confinamento, e também fora dele, Deolane o atacou com injúrias e ofensas, além de reforçar estereótipos, propagando aversão cultura iraniana (xenofobia). A informação é do perfil de Instagram "Segue a Cami". Procurada pelo iG Gente, a assessoria de Shay ainda não se manifestou sobre o processo.





Na web, os fãs de Deolane debocharam do processo movido por Shay. "Ela gasta isso em 10 segundos no shopping", alertou uma internauta. "Quer ganhar dinheiro as custas da Doutora, já que ninguém fala dele e está esquecido na mídia", ironizou outro fã da advogada.

Vale lembrar que Deolane Bezerra foi retirada pela família do reality show da Record, na reta final do programa, com direito a manifestação de fãs na sede de "A Fazenda 14".