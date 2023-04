Divulgação Jack Nicholson

O renomado ator Jack Nicholson, de 85 anos, foi fotografado na varanda de casa em Beverly Hills, nos EUA, durante um momento em que saiu para tomar um pouco de ar fresco. Essa é a primeira aparição pública do ator após um período de 18 meses de reclusão.

Amigos do astro de Hollywood haviam compartilhado temores sobre a saúde de Jack e o receio de que ele estivesse vivendo isolado e sozinho. Porém, as imagens recentes mostram que Nicholson está se movimentando e saindo de casa, trazendo alívio para seus admiradores e fãs.

O astro apareceu em público pela última vez em outubro de 2021, quando foi a um jogo de basquete da NBA com o filho Ray. De acordo com os amigos, Ray é uma das poucas pessoas que Nicholson mantém contato.

A última aparição de Nicholson nas telonas foi no filme "Como Você Sabe", lançado em 2010 e que também contou com estrelas como Owen Wilson e Reese Witherspoon. Após essa produção, surgiram rumores de que o ator teria deixado a indústria cinematográfica devido a dificuldades em lembrar-se das falas.

Jack Nicholson reapareceu após 2anos de sumiço completo da vida pública. Surgiu como quem acordava de um longo sono profundo. Aos 85anos, saudável, afastando todos rumores sobre sua saúde e o desaparecimento. As melhores imagens que poderíamos ter ganhado nesse ano!! pic.twitter.com/OT1jF3LzYF — Soares, Paulo (@pauloscorsa) April 15, 2023





