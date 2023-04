Reprodução/Instagram Simone Mendes e o marido Kaká Diniz

A cantora Simone Mendes apareceu em clima descontraído em fotos de um fim de semana de diversão na natureza com a família, com direito a banho de rio com o maridão, o empresário Kaká Diniz.

Nas imagens, compartilhadas por Kaká em seu perfil no Instagram , o casal aparece sorridente abraçado. “Só passando para dizer que te amo! E estou aqui para você, meu amor!”, escreveu ele na legenda, se declarando para a esposa.

Simone respondeu: “Como eu te amo, meu amor. Você é meu orgulho!”

