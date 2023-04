Reprodução/Instagram - 11.04.2023 Preta Gil realiza tratamento contra câncer no intestino

Preta Gil usou sua rede social neste domingo (16) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, após internação devido a uma desidratação que a fez descobrir uma sepse, que a fez interromper o tratamento oncológico por algumas semanas.

“Atualizações para vocês como prometido, meus amores! Já estou melhor e seguindo firme no tratamento! Obrigada mais uma vez por todo amor e todas as orações!”, escreveu ela na legenda do vídeo no qual ela explica o motivo que a fez ficar ausente das redes sociais nos últimos dias.

"Infelizmente, nesse último mês, não pude estar aqui para contar para vocês como eu estava, porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, que me impossibilitou de vir dar notícias para vocês", começou ela.

"Eu já peço desculpas pelo sumiço, mas foi por força maior, eu realmente fiquei muito mal. No dia 22 do mês passado, me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir ao hospital... Eu estava com um quadro de desidratação a princípio. Mas, no dia seguinte, no dia 23, passei por uma septicemia, por um choque séptico causado uma bactéria que entrou no meu organismo", revelou.

"Existem algumas possibilidades para que essa bactéria tenha entrado meu organismo, a mais latente, a que mais os médicos acham, foi através do meu cateter. Eu tinha um cateter que eu fazia quimioterapia e eles acham que pode ter sido por ali. A gente fez um exame no cateter e viu que ele tinha essa bactéria", continuou.

"Foram momentos bem difíceis, passei por momentos delicados, mas graças a deus, aos meus orixás, às minhas santas, aos médicos que formaram uma equipe impecável, eu estou aqui agora podendo gravar esse vídeo para vocês e bem, recuperada. Ainda fazendo uma reabilitação, eu tive algumas sequelas por causa dessa sepse, uma delas é no pulmão, mas o pulmão está sendo tratado, estou tomando antibiótico, estou super assistida", desabafou.

"Como eu sempre digo: amor cura. Quis estar aqui agora, nesse momento que estou bem, podendo falar para vocês o que aconteceu. Como sempre, tendo a narrativa da minha vida nas minhas mãos para que vocês acreditem no que estou dizendo", ponderou.

Por fim, ela tranquiliza os fãs e conta que terá cerca de três semana para se recuperar, antes de retomar o tratamento: "Estou bem, vou me recuperar, tenho agora umas três semanas de reabilitação para poder voltar ao meu tratamento oncológico, que parei por conta dessa septicemia que eu tive", finalizou.

