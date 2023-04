Reprodução/Instagram - 16/04/2023 Larissa Manoela posa de biquíni na praia

Larissa Manoela encantou seus seguidores nas redes sociais neste domingo (16) ao compartilhar fotos de um dia de diversão em praia no Rio de Janeiro.

A atriz aparece sorridente nas fotos com um biquíni colorido em vermelho, rosa e azul. “Na minha. Na minha própria imensidão”, escreveu ela na legenda.

A amiga e ex-colega de elenco na novela “Carrossel”, Maisa escreveu nos comentários: “Minha amiga perfeita e maravilhosa!”. E o ator André Luiz Frambach se declarou para a amada: “Cada dia mais florescida meu amor! Te amo muito”.

