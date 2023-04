Reprodução/Instagram Lindsay Lohan com o marido, Bader Shammas

A atriz Lindsay Lohan, que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com marido, Bader Shammas, celebrou seu chá de bebê com os amigos neste sábado (15).

"Voei para a cidade para o chá de bebê da minha linda melhor amiga e mamãe brilhante", escreveu a amiga da atriz, Juliet Angus, nas redes sociais ao lado de uma foto em que aparece ao lado de Lohan.

“Meu irmão para a vida”, escreveu o irmão de Lindsay, Dakota, em uma foto ao lado do cunhado.

A atriz conhecida por filmes como “Sexta-Feira Muito Louca” e “Meninas Malvadas” também publicou uma foto ao lado da irmã. Aliana Lohan, que estava presente na celebração.

Lindsay anunciou sua gravidez em março, quase um ano depois que ela e o marido se casaram em segredo, mantendo a relação longe dos holofotes.

