Reprodução/Instagram Millie Bobby Brown e o noivo, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown apareceu ao lado do noivo, Jake Bongiovi, neste sábado (15), para agradecer as palavras de carinho que o casal vem recebendo desde que anunciou o noivado no dia 11 de abril.

Na imagem, compartilhada pelos stories do Instagram de Jake, a atriz de Enola Holmes aparece ao lado do noivo em um clima descontraído, vestindo um biquíni branco, com uma saída de banho e laço cor de rosa no cabelo.

"Obrigado pelas palavras gentis! Amor", escreveu ele na legenda.

No anúncio de noivado, Millie apareceu em uma foto sendo abraçada em clima romântico, deixando à mostra a aliança. Na legenda, a atriz se declarou: “Eu te amei três verões agora, querido, eu quero todos eles”.

No mesmo dia, o filho de Bom Jovi compartilhou fotos do mesmo momento, por ângulos diferentes, e legendou: “Para sempre”.

