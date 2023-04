Reprodução/Instaram Aos 52 anos, atriz se submeteu ao procedimento para retirada de gordura localizada

Leticia Sabatella se tornou adepta de procedimentos estéticos. A atriz de 52 anos contou que perdeu o receio de intervenções cirúrgicas e realizou uma lipoaspiração para retirar uma gordura localizada, e que ainda aproveitou para fazer alguns retoques no rosto.

"Me rendi a alguns procedimentos com um grande amigo, que é o doutor Carlos Casagrande. Fiz, principalmente, estímulos de colágeno. Eu me rendi, mas nada de muitos preenchimentos, nada de deformar meu rosto, tudo para estimular o colágeno. E, recentemente, fiz uma lipoaspiração com ele e achei um procedimento muito bem feito", confessou em entrevista para a revista Caras.

"No meu caso, precisaria emagrecer muito para conseguir perder uma gordura localizada que estava me restringindo. até para personagens. Você vê aquela figura da matrona, mas eu queria ter possibilidades mais andrógenas, mais ágeis. Então, calculei bem e achei que era a hora de fazer a lipoaspiração. Não quero fazer de novo não, mas também não me arrependo de ter feito. Foi um rito de passagem bem intenso, que me colocou nessa vibe de me cuidar mais ainda", finalizou.