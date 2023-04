Reprodução/Instagram Pedro Sampaio aproveita viagem pela Europa com o namorado

Pedro Sampaio aproveitou a passagem pela Europa com a turnê internacional para curtir Paris na companhia do namorado, o modelo e atleta de vôlei Henrique Meinke.

Mesmo sem fotos juntos, os dois compartilharam diversos registros nos mesmos lugares nas redes sociais.





Eles estiveram em pontos turísticos, Disney e restaurantes franceses curtindo tudo até o início das apresentações do DJ.

A turnê de Pedro começa nesta quinta-feira (13) e conta com shows na Espanha e Portugal.

Pedro Sampaio se assumiu bissexual durante a apresentação no palco do Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Ao som de "Toda forma de amor" de Lulu Santos, ele projetou "Pedro bissexual" no telão do evento.













