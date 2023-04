Foto: Reprodução/Youtube James Corden bate carro de Kim Kardashian avaliado em R$1,5 milhão





James Corden levou um susto que ficará marcado pelo resto da vida ao bater o carro de ninguém mais ninguém menos do que Kim Kardashian e para o susto ficar ainda melhor, o carro não era dos mais baratos.



O apresentador dirigiu o Maybach S580 2022 de Kim, que custa US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão de reais) durante um dia todo para o quadro "Take a Break", do programa "The Late Late Show".









Nas gravações, Corden simulou ser um funcionário da família Kardashian, atendendo todas as necessidades das empresárias durante um dia inteiro e isso incluiu dirigir para Kim no período da tarde. Primeiramente, eles foram em uma loja de conveniências e, na volta para casa, James acabou batendo o carro, o que fez com que Kim começasse a rir, e ele a ficar bem nervoso com a situação.

Na chegada à garagem, Kim ainda decidiu brincar com o apresentador e fingiu que a batida tinha sido feia e que o veículo tinha sido danificado. Desesperado, Corden saiu do carro para conferir o estrago, mas logo se aliviou ao ver que tudo não passou de uma brincadeira de Kim.

Kim teve a coleção multimilionária de carros revelada em 5 de abril deste ano. De acordo com o Hollywood Life, a lista, que inclui Range Rovers e outros carros, é avaliada em mais de US$ 1,9 milhões, o equivalente a R$ 9,5 milhões de reais atualmente.