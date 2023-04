Reprodução/Instagram Filho de Claudia Raia ganha 'parabéns' silencioso e web reage: 'Casa de rico'

Nesta quarta-feira (12) Claudia Raia dividiu com os seguidores os detalhes da festa de dois meses do filho, Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

O bebê ganhou uma festinha em casa para lá de chique com tema de Páscoa, porém um detalhe chamou a atenção dos internautas.





Durante o 'parabéns', os familiares cantaram a música bem baixinha para não assuntar o pequeno e, claro, que os seguidores se divertiram com a cena.

"Pessoal cantando baixinho é o melhor... o rico é diferente em tudo mesmo casa de pobre já estaria uma gritaria só e cantando 'com quem será' aos 2 meses", brincou uma; "Olha a diferença e a gente gritando parabéns pras crianças", comentou outra.

Nas imagens, Luca aparece na companhia dos papais e do irmão mais velho, Enzo Celulari. Claudia também é mãe de Sophia Raia, que mora nos Estados Unidos fazendo faculdade.





