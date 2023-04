Reprodução/Instagram José Loreto se veste de coelho da Páscoa

José Loreto resolveu alegrar a Páscoa das crianças de sua família. Vestido de coelho, ele distribuiu ovos para a filha Bela, de seu do casamento com a atriz Débora Nascimento, e outras crianças que aparecem no vídeo compartilhado no Instagram.



"Não basta ser pai, tem que ser coelhinho!!!", escreveu o ator na legenda. Na gravação, ele aparece em meio a crianças distribuindo ovos e dá um abraço apertado em sua filha. Ele também aproveitou para reforçar os votos tradicionais da data aos seguidores. "Feliz Páscoa, bons renascimentos e avante no amor." Confira as imagens: