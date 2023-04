Reprodução/Instagram Cintia Dicker relembra ensaio e celebra Páscoa

"Aproveite a Páscoa para fazer as pazes com o mundo e com a sua espiritualidade", desejou a modelo Cintia Dicker aos seguidores em suas redes sociais neste domingo (9). A modelo relembrou um ensaio fotográfico que fez fantasiada de coelhinha, e na foto, Cintia está sentada em uma mesa cheia de doces.

Reprodução/Instagram Cintia Dicker veste Aurora de coelhinha

Na segunda foto do carrossel, ela compartilhou uma foto de Aurora, sua filha, fruto de seu casamento com Pedro Scooby, e a pequena estava usando uma roupinha com um rabinho de coelho.

Scooby aproveitou a postagem para celebrar a dupla. "Que amor... quero as duas coelhinhas", comentou o surfista.