Reprodução Pocah imita personagens do jogo GTA

A cantora Pocah se divertiu nos bastidores do programa TVZ Pocah, nessa sexta-feira (7), imitando o andar dos personagens do videogame GTA, que já são piada na internet há anos. O vídeo, publicado nas redes sociais do Multishow, já está viralizando nas redes sociais. No jogo GTA, o personagem principal - controlado pelo jogador - é um criminoso, que passa pela cidade fazendo missões, roubando carros, usando armas e, inclusive, interagindo com strippers e prostitutas. Veja como foi a brincadeira de Pocah: