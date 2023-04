Reprodução/Instagram Manu Gavassi descoloriu a sobrancelha

"Em outra vida eu seria assim sem sombra de dúvidas", escreveu a ex-BBB Manu Gavassi ao compartilhar em seu instagram o seu novo look. A cantora apareceu com a sobrancelha descolorida. Nos comentários, as reações se dividiram. Famosos e anônimos postaram suas opiniões.

"Amiga, te amei de sobrancelha descolorida", escreveu Lineker. "Você está muito linda assim", disse uma seguidora. "O que você está aprontando, Manuela", falou outro. Também não faltaram críticas. "Perdeu toda sua identidade com tantas plásticas", escreveu um seguidor.