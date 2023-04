Reprodução/Instagram Halle Berry posa nua em varanda

A atriz Halle Berry esbanjou beleza neste sábado (8) ao compartilhar com seus fãs nas redes sociais uma foto em que aparece nua na varanda.

“Eu faço o que eu quero fazer. Feliz sábado”, escreveu a atriz de 56 anos na legenda.

Entre os comentários, que esbanjam elogios para a atriz, ela recebeu os aplausos da xará Halle Bailey , que viverá a personagem Ariel, no filme “A Pequena Sereia”, da Disney. "Você sempre será a mulher mais linda do mundo para mim", escreveu um fã.

