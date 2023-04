Reprodução/Instagram Deborah Secco e a filha, Maria Flor

"Tenho muitas coisas incríveis na vida, mas sem dúvida nenhuma minha família e o que da razão a essa jornada louca que é a vida… E estar com eles nesse que é um dos meus lugares preferidos no mundo, é sem dúvida umas das sensações mais felizes da minha vida!!!", escreveu Deborah Secco, no Instagram, na tarde desta sexta-feira (6). A atriz também agradeceu Noronha e a pousada onde está hospedada com a família.

Nas fotos, Deborah Secco aparece aproveitando a companhia da filha, Maria Flor, que nasceu de seu relacionamento com Hugo Moura, e revelou que o arquipélago é um de seus lugares favoritos.