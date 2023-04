Reprodução/Instagram Vitão surge de peruca após raspar a cabeça e fãs perguntam da careca

Vitão, de 23 anos, surgiu usando uma peruca no Instagram, na tarde desta sexta-feira (7), após raspar a cabeça. Ao ser questionado sobre a careca, ele brincou com os seguidores. "Tá maluco, mulher? Que doideira é essa da sua cabeça? Que coisa absurda! Estou cheio de cabelo, com 23 anos de idade, mas na lata. Careca aonde? Estou cheio de cabelo", ironizou.

Vitão apareceu no Lollapalooza com os cabelos raspados, totalmente diferente dos cabelos longos que tinha como marca pessoal. Segundo o cantor, a mudança no estilo foi parte de um experimento social. Vitão queria saber se os fãs não o reconheceriam com a cabeça raspada durante seu momento de curtição no festival.

"Foi uma parada muito legal que eu fiz", contou o artista. "Senti o anonimato na pele de novo como eu não sentia há alguns anos. Foi doido", disse ele em entrevista.