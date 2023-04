Reprodução/Instagram "Amo mais que batata frita", diz Huck

Luciano Huck começou o sábado (7) no modo romântico. Em seu stories no Instagram, o apresentador compartilhou uma foto de sua mulher, Angélica, toda sorridente, e comentou: "Essa gargalhada é meu combustível, amo mais do que batata frita". Angélica e Luciano estão casados há 18 anos e são pais de três: Joaquim, Benício e Eva.