Reprodução Natasha Dantas, mulher de William Bonner, fica ferida após assalto no RJ

Casada com William Bonner, âncora do Jornal Nacional, a fisioterapeuta Natasha Dantas, de 42 anos de idade, foi assaltada na manhã de quinta-feira (6) e mostrou nos stories que ficou ferida após ter seu colar levado pelo ladrão. Ela relatou o fato nos stories do Instagram.

"Manhã de quinta. passeio de bike, pra variar", comemorou ela, que registrou até o encontro com um amigo. "Andar pelo Rildy e encontrar amigos. Que cidade perfeita, né?", ainda elogiou Natasha, que em seguida seria assaltada.



"Só que nem tanto assim. O cordão que estava no Story anterior, agora está na mão de um meliante", disse ela, exibindo um corte com sangue na região do colo e que foi causado pelo ladrão.

Depois, já em casa, Natasha agradeceu o carinho dos seguidores e ainda rebateu os críticos que a condenaram por usar uma correntinha.

"Quantas mensagens! De preocupação e também indignação. Que carinho bom vocês me fizeram hoje. Obrigada!!! Estou bem. Foi um susto, uma revolta e um cordão. E não, não sou culpada por usar um cordão. Fui vítima da violência que, infelizmente, assola o rio e tantas outras cidades", encerrou Natasha.