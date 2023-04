Reprodução/Instagram Vanessa Carvalho se pronuncia após rumores de affair com Gustavo

Os fãs do casal “Guskey”, formado pelos ex-BBBs Gustavo Benedetti e Key Alves ficaram abalados com a notícia do término e se revoltaram com os rumores de que Gustavo já estaria em um novo relacionamento.

A influenciadora Vanessa Carvalho, ex-participante do Casamento às Cegas: Brasil, compartilhou em suas redes sociais que está recebendo ameaças de fãs do ex-casal, mesmo que ela já tenha negado que esteja envolvida com o cowboy.

"Gente, agora eu vou falar de um assunto um pouco chato. Tenho recebido ameaças dos fãs do 'GusKey'. Se isso continuar, eu vou ter de tomar medidas necessárias. Já expliquei, já emiti uma notinha no Twitter... Então, por favor, parem, eu já estou ficando com medo", desabafou.

No vídeo, ela expos duas mensagens que diziam: “Sua p*ta, acabou com o casal Guskey! Se eu te pegar na rua acabo com você!” e “Eu vou aí te encher de porrada. Sua piranha. Não tem dó da Key não?”.

No Twitter, a influenciadora já havia negado os boatos, ao responder uma página na última terça-feira (04), ela escreveu: “Eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um ‘adm’ em comum! Não estou flertando com ninguém, inclusive sempre apoiei o casal ‘Guskey’ e puxei mutirão para ambos!”

