Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank rebatem haters após vídeo de Bless

"No último episódio do Vida no Rancho mostrei um momento em que Bless me conta que gostaria de ter um superpoder: voltar no tempo. E para onde? Para África, e este é um assunto bem recorrente na nossa casa. Sempre vamos ao Malawi, paramos na pandemia mas em breve estaremos no país de origem dos nossos filhos de novo. Esse é um desejo não só deles mas de todos nós, afinal o Malawi faz parte da minha história também, foi lá que nos tornamos pais dos nossos filhos, nos encontramos e nos reconhecemos. Enquanto não voltamos, cercamos nossos filhos de lembranças, vídeos de nossas vivências por lá... e SEMPRE de muita referência.

Por isso, pra os que julgaram ou questionaram a nossa relação: não, não me surpreende nem um pouco meu filho ter me dito que gostaria de voltar ao Malawi. Isso na verdade me deixa ORGULHOSA. O que de fato me surpreende é a profundidade do meu filho, a sensibilidade dele. Me surpreende como a ancestralidade é potente e está explícita por meio dessa fala do meu filho. Algo que eu, por mais que tente, jamais vou conseguir compreender."





Foi assim, com um textão, que Giovanna Ewbank rebateu os haters que atacaram sua família após a fala de Bless. Chegaram a dizer que o menino não estava feliz e queria voltar para o seu país. Bruno Gagliasso também defendeu a família em post no qual deixa claro que ambos estão criando os filhos para ter orgulho de sua origem.

"Estamos criando nossos filhos pra terem orgulho de suas origens e ancestralidade. Meu filho, como você é INCRIVEL. ❤️🌻Te amo!", escreveu Bruno.