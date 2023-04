Reprodução/Instagram Eliezer, ex-BBB 22

Eliezer usou as redes sociais para brincar com suas várias mudanças de aparência, por meio de intervenções estéticas, e brincou sobre qual de suas fases a filha dele com Viih Tube iria puxar.

“Estava pensando… se a Lua se parecer comigo, vai ser com qual dessas versões? 1, 2, 3 ou 4? (risos)”, escreveu o ex-BBB nesta sexta-feira (7).

Nos comentários, o ex-colega de confinamento no BBB 22, Gustavo Marsengo, brincou: “Quem é esse ator?” e outros seguidores se divertiram ao afirmar que o melhor seria a criança se parecesse com a mãe.

