Reprodução/Instagram Brad Pitt e Cassandra Peterson

Brad Pitt teria deixado um antigo vizinho viver de graça “até morrer” na mansão onde o ator morou com a ex-esposa, Angelina Jolie – de quem se separou em 2016 -, e os seis filhos, em Loas Angeles, California.

De acordo com Cassandra Peterson, conhecida por viver a personagem título no filme “Elvira: A Rainha das Trevas”, que vendeu a mansão de mais de 7 km² para o ator em 1994, por US$ 1,7 milhões de dólares. O provável acordo era que idoso poderia viver por lá, sem pagar aluguel, até a sua morte, que aconteceu aos 105 anos.

Em entrevista à People, Peterson disse que o astro de Trem Bala foi “muito gentil” ao permitir que o idoso ficasse na casa depois que a esposa faleceu,

“A esposa [desse homem] faleceu e o marido, John, morava lá. Eu sei que Brad permitiu que ele morasse lá sem pagar nada até que ele morresse”, disse a atriz.

Peterson conta que o acordo aconteceu depois que Brad Pitt começou a comprar outras propriedades da área, entre as quais a que pertencia ao casal de idosos.

“Acho que havia cerca de 22 casas contíguas ao limite da propriedade”, compartilhou a atriz de 71 anos. “E toda vez que eles apareciam [para venda], ele comprava.”

Na ocasião, o homem tinha na faixa de 95 anos e, segundo a atriz, o acordo teria durado um pouco mais do que Brad Pitt esperava.

"Foi meio engraçado porque John viveu até os 105 anos, ele simplesmente continuou vivendo para sempre”, brincou a atriz, acrescentando: "Imagino que Brad estava pensando bem, você sabe, ele pode viver lá até morrer, o que pode acontecer a qualquer momento".

Peterson, que foi vizinha de Pitt quando comprou uma nova propriedade próxima de sua antiga casa, contou ainda que ele sempre foi “gentil e doce” e que, enquanto ele se preparava para o filme Clube da Luta, de 1999, ela “quase desmaiou” enquanto passeava com os cachorros.

"Passei pela garagem de Brad e ele estava lá vestindo apenas calça de moletom. Ele usava luvas de boxe e estava socando um saco. Juro que quase desmaiei."

“Lembro que ele disse, 'Ei, como vai você?' e eu fico tipo, 'Huh?'. Eu não conseguia falar. Estava ficando vermelha. Parecia que estava desmaiando. Ele é tão incrivelmente, incrivelmente bonito - e legal, ainda por cima."

No mês passado, a mansão Brad Pitt vendeu a mansão por cerca de US$ 40 milhões, mais R$ 202 milhões.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente