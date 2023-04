Reprodução Virginia Fonseca se derrete com rap de Zé Felipe: 'Tô sem reação'

A influenciadora Virginia Fonseca foi surpreendida nesta tarde de quarta-feira (5). Após ter a maternidade questionada por internautas e o jornalista Evaristo Costa, a empresária ganhou do marido Zé Felipe um rap dedicado a ela.

"Juro que espera tudo menos isso", declarou no Instagram.

"Hoje ele acordou e me viu chorando, me consolou, mas teve que ir para o estúdio ensaiar o show de sábado para minha festa de aniversário!!! Aí agora, ele posta isso... tô sem reação, mas muito grata por ter ao lado alguém que me apoia e me

exalta todos os dias!!! Te amo @zefelipecantor".

Nos últimos dias, tem viralizado um vídeo em que Maria Alice, filha de 2 anos do casal, preferiu o colo da babá ao invés da influenciadora. No Twitter, Evaristo Costa comentou: "Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?'".

Já ouviram falar: "mãe é quem cria"? — Evaristo Costa (@evaristocosta) April 5, 2023





A alfinetada repercutiu e a própria Virgínia e os familiares a defenderam. Marido da empresária, Zé Felipe se declarou a amada e atacou o jornalista através de um rap autoral publicado nas redes sociais.

"Eu peço respeito com a minha família/ Com as minhas Marias, com a minha Virgínia/ Ela sempre no corre, trampando a mil/ Sempre apanhando, mas nunca caiu", diz o trecho em que defende a influenciadora.

"Tu tem 46, mas 20 de profissão/ Não é mais um menino, devia ter noção/ Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia/ Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias/ E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, matou um c*zão/ Se prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz", ataca Evaristo em outro verso.