Reprodução/Instagram Equipe de Tom Brady e Reese Wintherspoon comentam boatos de affair

Tom Brady e Reese Wintherspoon foram alvos de rumores de um affair. Após o fim do casamento da atriz com Jim Toth, meses após a separação do jogador com Gisele Bündchen, os boatos de um romance começara a circular.

Nesta quarta-feira (5), representantes dos dois afirmaram a revista People que o rumor é falso. De acordo com fontes, Reese e Tom nem se conhecem.

Vale lembrar que Gisele e Tom assinaram os papéis do divórcio após 13 anos juntos. Já Reese e Jim anunciaram o fim do relacionamento de 12 anos no mês passado.

"Não estamos jogando um contra o outro. Somos um time, e isso é lindo", afirmou Reese em entrevista à Vanity Fair. Ela pediu o divórcio em 30 de março.





