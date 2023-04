Reprodução/Instagram - 04/4/2023 Piovani e o namorado





A atriz Luana Piovani se declarou para o namorado, Lucas Bittencourt, na manhã desta terça-feira (4). Envolvida recentemente em polêmica com o ex-marido Pedro Scooby, Piovani deixou as tretas de lado para exaltar o atual parceiro.



Piovani dividiu com os seguidores registros de uma noite romântica em Portugal. Ela e Lucas estão juntos há alguns meses e a atriz assumiu o relacionamento com o rapaz no fim de janeiro deste ano. "Com ele é sempre assim. Gostoso, divertido, potente e amoroso. Marlene Restaurant foi nosso cenário da sexta. Te amo, Lucas Bitencourt. Você é meu refúgio", disse Piovani.





Imediatamente, os seguidores da atriz elogiaram a união. "É nas fotos com o Lucas que eu vejo a sua felicidade maior… penso que ele te dá aquilo que eu sempre achei que te fez falta a vida toda, que você sempre deu e pouco recebeu… colo", escreveu uma internauta. "Um amor leve é que todo mundo merece!", comentou outra.

"Você é tão linda! E ver você vivendo um amor calmo e tranquilo me faz ter esperança (e a certeza) de que isso é o amor de verdade que todos merecemos viver!", completou uma fã.

Luana Piovani vive uma relação complicada com o ex-marido Scooby devido ao modo de criar os filhos. Os dois já trocaram ofensas nas redes sociais, principalmente após Scooby entrar na Justiça de Portugal contra Luana Piovani.