Foto: Reprodução/Instagram BarbieVerso: filme com Margot Robie e grande elenco ganha trailer oficial





Está chegando o grande dia, em que o mundo entrará no multiverso da boneca mais famosa do mundo todo: O multiverso da Barbie. Nesta terça-feira (4) o trailer completo do novo live-action da boneca foi lançado oficialmente.



Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, como o boneco Ken, a produção promete um olhar renovado à personagem que fez parte da infância de muitas pessoas, sob direção de Greta Gerwig. Depois de um teaser que referenciava a primeira versão da boneca em dezembro de 2022, agora é possível conhecer um pouco mais do universo criado pela diretora.













Além do casal protagonista, o elenco do filme ainda conta com nomes como Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Will Ferrell e a cantora Dua Lipa. O roteiro e a direção ficam por conta de Gerwig, já conhecida e aclamada pelo público e crítica especializada por antigos trabalhos como "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres".

De acordo com informações iniciais, o live-action gira em torno de uma boneca que vive na "Barbieland", e que é forçada a sair devido a supostas imperfeições. Com isso, Barbie parte para uma aventura no "mundo real" e descobre que a perfeição só pode ser encontrada dentro de si mesma.





Com o lançamento do trailer, as redes sociais foram à loucura com os diversos personagens e momentos apresentados no filme e claro, diversos memes foram criados.

Rindo com os pôsteres de Barbie pq enquanto as Barbies tem inúmeras profissões e conquistas os Kens são apenas Kens KKKKKKKKKKKK #Barbie pic.twitter.com/9GHQ4zDwEz — 💔🌴☀️ (@thiargonauta) April 4, 2023

















“ 3 tickets for the barbie movie please “ pic.twitter.com/kj3dwp7EWb — mya ♡ (@himedolly) March 26, 2023





a velocidade que fizeram essa imagem gays são a única instituição que funciona nesse país pic.twitter.com/YeVFyRnV44 — Cris (@Crismaths) April 4, 2023