Reprodução/Instagram Rosamaria Murtinho celebra o aniversário do marido, Mauro Mendonça, com declaração de amor

No domingo (2) Mauro Mendonça completou 92 anos de vida e ganhou uma festinha em casa na companhia da família. A esposa, Rosamaria Murtinho, fez questão de compartilhar fotos da reunião e declarar o seu amor ao marido.

No perfil do Instagram, a atriz resgatou uma foto ao lado do amado e celebrou os tantos anos juntos.





"Hoje esse meninão completa 92 anos e eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por compartilhar a maior parte da minha vida ao lado dele. O Mauro é divertido, brincalhão, amoroso e compreensivo, além de um pai incrível e um avô carinhoso. Olhando para o que construímos juntos, apenas agradeço ao universo por estarmos de mãos dadas tirando cada pedra do caminho e solidificando cada vez mais nosso amor. Te amo, M", escreveu ela.

Os artistas são casados há 63 anos e são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça.









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente