Reprodução Rafa Brites entrega estratégia para fazer sexo com Felipe Andreoli

Sincerona! A influenciadora Rafa Brites compartilhou com o público alguns detalhes da intimidade do relacionamento com o apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli. No último domingo (2), a coach explicou para uma seguidora que não existe o melhor horário para transar no casamento.

Pais de Rocco, de 5 anos, e Leon, de 11 meses, Rafa e o marido Felipe Andreoli aproveitam os intervalos das responsabilidades parentais para estreitar a relação.

"Essa pessoa que mandou essa pergunta (qual o melhor horário para fazer amor?) não tem filhos. Quem tem, sabe que é a hora que dá. Não existe 'que hora que eu gostaria'. Você tem que se programar", respondeu em meio a risos.

Casados desde 2011, Rafa Brites e Felipe Andreoli fazem sucesso com a relação duradoura.

"Casei com o Fê com 23 [anos]! E nunca achei que perdi nada. Eu cresci com ele, passamos muitas fases e chegamos até aqui. Nossa melhor fase até hoje. Então, acho que deu certo! Se a gente não se programa, perde a liga e vira uma sociedade que envolve só boleto, burocracia e limpar ranho. Por isso, mesmo com culpa, a gente sai... Viaja para longe ou vai pro motel do bairro. Às vezes tem que tomar um café ou energético", declarou nas redes sociais.