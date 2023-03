Foto: site oficial Demi Lovato

A cantora Demi Lovato, de 30 anos, compartilhou uma foto sem maquiagem nos Stories do Instagram na noite desta quinta-feira (30), mostrando sardas e beleza natural.

Demi é conhecida por ser discreta em relação à vida pessoal, mas compartilhou recentemente uma foto romântica com o namorado, o músico canadense Jutes. Na imagem, o casal aparece diante de um castelo iluminado em um parque de diversões.





A popstar também está dirigindo, pela primeira vez na carreira, um documentário que vai discutir o estrelato na fase infantil. Ao lado de Nicola Marsh, Lovato vai co-dirigir Child Star, uma produção Hulu Original que promete "desconstruir os altos e baixos de crescer sob os holofotes através das lentes de algumas das ex-estrelas infantis mais famosas do mundo".





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.