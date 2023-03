Foto: Reprodução/Youtube Lore Improta diz ter coleção de alianças pelas idas e vindas do casamento





O casal Léo Santana e Lore Improta foram os convidados desta terça-feira (28) do podcast "PodPah" no Youtube, apresentado pelos influenciadores Igão e Mítico, e relembrar o início conturbado da relação.



O casal, que está junto a 6 anos e são pais da pequena Liz, de 1 ano e meio, contou como lidaram com as idas e vinda e Lore ainda revelou ter uma coleção de alianças de todas as vezes que terminaram e reataram a relação.













"Eu tenho uma coleção de alianças. Toda vez que ele terminava e voltava eu dizia: eu quero outra aliança, aquela está amaldiçoada", contou ela. Segundo Lore, dois anos após terminar o antigo relacionamento, ela resolveu dar uma chance para Léo e os dois começaram a namorar. O casal conta que no começo, o cantor terminava com ela diversas vezes sem motivo.

Léo contou que por eles terem terminado diversas vezes ao longo dos anos, os dois recebiam muitas críticas na internet. "A gente era massacrado. Massacrado assim, no sentido de deboche. As pessoas não viam a gente como um casal, não levavam a sério", disse ele.

Lore disse que o relacionamento conturbado a machucava muito antigamente. "Hoje em dia a gente conversa e fala disso abertamente, mas muitas pessoas achavam que era traição ou discussão, e não existia isso de fato entre a gente. Ele simplesmente acordava e falava: não quero mais"

A dançarina explica que hoje eles entendem que era tudo uma falta de maturidade do cantor. "E ele tinha um medo também de entender que ele tava gostando de fato de alguém", afirmou ela.