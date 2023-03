Reprodução/Blad Meneghel Xuxa 60 anos: famosos homenageiam a rainha dos baixinhos

Nesta segunda-feira (27) Xuxa está completando 60 anos! Através das redes sociais, fãs e amigos estão prestando homenagens para a apresentadora com lindas declarações.

Confira os famosos que fizeram homenagens para a rainha dos baixinhos:





Angélica

A apresentadora relembrou diversos momentos ao lado da amiga de longa data.





Renato Aragão

O eterno Didi também resgatou muitas fotos ao lado da aniversariante.





Eliana

Quem deixou uma declaração de amor foi Eliana, que marcou época com o público infantil, assim como Xuxa.





Flávia Alessandra

A atriz compartilhou um carrossel de fotos relembrando momentos de reencontro com a rainha dos baixinhos.





Luiza Brunet

Amigas de longa data, a modelo prestou uma homenagem para a amiga.





Luciano Huck

O apresentador resolveu fazer diferente ao publicar um vídeo cantando ao lado da esposa, Angélica.





Claudia Raia

A atriz resgatou um vídeo com Xuxa durante um programa de auditório que elas estiveram juntas.





Renata Capucci

A jornalista do Fantástico publicou um vídeo cheio de carinho com Xuxa durante a cobertura do Navio que celebrou o aniversário da apresentadora.





