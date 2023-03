Reprodução/Instagram Rosalía canta com Glória Groove no Lollapalooza

Rosalía desceu do palco e foi até a plateia do seu show no Lollapalooza. A artista convidou para cantar ninguém menos do que Glória Groove, que estava no gargarejo! Rosalía desceu no público e botou o microfone para Glória Groove cantar um pedaço da música “LA NOCHE DE ANOCHE”. O público, obviamente, foi à loucura com a interação entre as queens. Veja como foi!