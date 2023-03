Reprodução Harry Styles e Emily Ratajkowski são flagrados aos beijos em rua no Japão

Seis meses após a Emily Ratajkowski assinar o divórcio de Sebastian Bear-McClard e há cerca de quatro que o Harry Styles encarou o fim do namoro com a atriz e diretora Olivia Wilde, o novo casal foi flagrado em momentos de carinho nas ruas do Japão.

O ex-One Direction, de 29 anos, vestia um terno preto com camisa branca desabotoada no colarinho. Emily estava com um vestido preto com uma longa fenda e uma jaqueta em tons de rosa. Els se beijavam com mãos dadas e Harry passando um dos braços pelas costas da modelo.

Eles acreditaram que estariam anônimos e trocaram beijos em ruas japonesas, mas é claro que duas das pessoas mais belas e famosas do mundo não iriam passar despercebidas. Principalmente com tal demonstração de carinho em público.