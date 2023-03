Reprodução/Instagram Claudia Raia posta foto com Lucca e Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia , de 56 anos de idade, postou uma foto de um ensaio com Lucca e Jarbas Homem de Mello , de 53, neste domingo (26). "É tanto amor! Pelo olhar de Estúdio Thalita Castanha!", escreveu a atriz na legenda. O bebê é o primeiro filho do casal; atriz ainda é mãe de Enzo, de 25, e Sophia, de 20, com o ex, Edson Celulari.

Seguidores anônimos e famososo reagiram à postagem. "Família linda!", "Que amor!" e "Família belíssima!" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas no perfil da artista.