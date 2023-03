Reprodução/Instagram Viviane Araújo celebra aniversário em família

"Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obg pela linda família q me destes, Senhor! Meu presente de Deus!", escreveu Viviane Araújo na postagem que compartilhou com os fãs neste sábado (25). A atriz está completando 48 anos e a comemoração foi em família.

Nos comentários, Viviane recebeu todo o carinho de amigos, parentes e fãs famosos e anônimos. Ivete Sangalo deixou uma mensagem carinhosa, "um beijo bem lindo em você, Vivi". Cacau Protásio também passou para deixar um abraço.